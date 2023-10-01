Широнов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широнов Денис
Мать ребёнка: Широнова Инна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широнов Дмитрий
Мать ребёнка: Широнова Инна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широнов Арсений
Мать ребёнка: Широнова Инна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широнова Инна Михайловна