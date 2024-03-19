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(Мустаева) Хамидя

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Мустаев Асхат Гилязович

Мать: Мустаева Бибизухра Мифтахетдиновна

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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