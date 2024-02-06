Заруднев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1913
Дата смерти07.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1913
Отец: Заруднев Иван
Мать: Заруднева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1935
Дочь: Башкинова Елена
Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна
Рождение ребёнка
28.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна
Рождение ребёнка
18.01.1939
Сын: Заруднев Владимир
Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна
Рождение ребёнка
17.03.1945
Дочь: Столяренко Любовь
Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна
Рождение ребёнка
17.03.1945
Сын: Заруднев Иван
Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1983