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Заруднев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1913

Дата смерти

07.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1913

Отец: Заруднев Иван

Мать: Заруднева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1935

Дочь: Башкинова Елена

Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна

Рождение ребёнка
28.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна

Рождение ребёнка
18.01.1939

Сын: Заруднев Владимир

Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна

Рождение ребёнка
17.03.1945

Дочь: Столяренко Любовь

Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна

Рождение ребёнка
17.03.1945

Сын: Заруднев Иван

Мать ребёнка: Заруднева Пелагея Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заруднева Пелагея Поликарповна

Смерть
07.01.1983
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