БОЯРШИНОВА (МИХАЙЛОВА) (МИХАЙЛОВА) АНТОНИНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1913
Дата смерти18.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913
Развод
Неизвестно
Муж: Бояршинов СЕРГЕЙ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бояршинов СЕРГЕЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бояршинов СЕРГЕЙ
Смерть
18.05.1996
Похороны
Неизвестно
г. Коломна Московской области