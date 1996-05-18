БОЯРШИНОВА (МИХАЙЛОВА) (МИХАЙЛОВА) АНТОНИНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБОЯРШИНОВА (МИХАЙЛОВА) (МИХАЙЛОВА) АНТОНИНА

БОЯРШИНОВА (МИХАЙЛОВА) (МИХАЙЛОВА) АНТОНИНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1913

Дата смерти

18.05.1996

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1913

Отец: Михайлов ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Михайлова ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Развод
Неизвестно

Муж: Бояршинов СЕРГЕЙ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояршинов СЕРГЕЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояршинов СЕРГЕЙ

Смерть
18.05.1996
Похороны
Неизвестно
г. Коломна Московской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close