Лейтнер (Умемия) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейтнер (Умемия) Надежда Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1980

Отец: Умемия Георгий Иваво

Мать: Умемия Вера Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.2003

Дочь: Лейтнер Татьяна Денисовна

Отец ребёнка: Лейтнер Денис Олегович

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.02.2010

Дочь: Лейтнер Мария Денисовна

Отец ребёнка: Лейтнер Денис Олегович

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.06.2019

Дочь: Лейтнер Александра Денисовна

Отец ребёнка: Лейтнер Денис Олегович

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейтнер Денис Олегович

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