Лейтнер (Умемия) Надежда Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1980
Отец: Умемия Георгий Иваво
Мать: Умемия Вера Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.2003
Дочь: Лейтнер Татьяна Денисовна
Отец ребёнка: Лейтнер Денис Олегович
Рождение ребёнка
14.02.2010
Дочь: Лейтнер Мария Денисовна
Отец ребёнка: Лейтнер Денис Олегович
Рождение ребёнка
19.06.2019
Дочь: Лейтнер Александра Денисовна
Отец ребёнка: Лейтнер Денис Олегович
Бракосочетание
Неизвестно