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Курылева Анастасия Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

02.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Кузьма Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курылев Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
25.03.1884

Дочь: (Курылева) Глафира Александровна

Отец ребёнка: Курылев Александр Яковлевич

Смерть
02.02.1909
Захарьино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

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