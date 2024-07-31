Курылева Анастасия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти02.02.1909
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Кузьма Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1884
Дочь: (Курылева) Глафира Александровна
Отец ребёнка: Курылев Александр Яковлевич
Смерть
02.02.1909
Захарьино, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область