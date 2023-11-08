Букина Евфимия (Афимья) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Евфимия (Афимья) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

19.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аксинья Ларионова

Отец ребёнка: Букин Иларион (Ларион) Васильев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия (Авдотья) Ларионова

Отец ребёнка: Букин Иларион (Ларион) Васильев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Букин Федор Иларионов

Отец ребёнка: Букин Иларион (Ларион) Васильев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Букин Андрей Иларионов

Отец ребёнка: Букин Иларион (Ларион) Васильев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Иларион (Ларион) Васильев

Смерть
19.05.1895
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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