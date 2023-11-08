Букина Евфимия (Афимья) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти19.05.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аксинья Ларионова
Отец ребёнка: Букин Иларион (Ларион) Васильев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия (Авдотья) Ларионова
Отец ребёнка: Букин Иларион (Ларион) Васильев
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Букин Иларион (Ларион) Васильев
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Букин Иларион (Ларион) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1895