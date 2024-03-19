Михайлов Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1922
Сын: Михайлов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Михайлова Акулина Захаровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Михайлов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Михайлова Акулина Захаровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Михайлов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Михайлова Акулина Захаровна
Смерть
1937