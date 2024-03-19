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Михайлов Афанасий Михайлович

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Алексеев Михаил Алексеевич

Мать: Алексеева Евдокия Павловна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1919

Жена: Михайлова Акулина Захаровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Михайлов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Михайлова Акулина Захаровна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Михайлов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Михайлова Акулина Захаровна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Михайлов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Михайлова Акулина Захаровна

Смерть
1937
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