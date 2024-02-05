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Кукарцева (Шемякина) Елена Викторовна
Кукарцева (Шемякина) Елена Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.?
Пол
Женский
Отец
Шемякин Виктор Евгеньевич
Мать
Шемякина Тамара Викторовне
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.?
Отец:
Шемякин Виктор Евгеньевич
Мать:
Шемякина Тамара Викторовне
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