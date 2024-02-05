Кукарцева (Шемякина) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукарцева (Шемякина) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.?

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.?

Отец: Шемякин Виктор Евгеньевич

Мать: Шемякина Тамара Викторовне

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