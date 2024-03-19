Разумовский Савелий (Савва) Мартьянович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811P-K8G?i=57&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Бракосочетание
17.04.1839 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF1-98L3?i=1541&cc=1921824
Рождение ребёнка
1844
Сын: Разумовский Степан Савельевич
Мать ребёнка: Разумовская Авдотья Федоровна
https://archives.tverreg.ru/infres?p_p_id=archiveStorePortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_archiveStorePortlet_mvcRenderCommandName=%2Fimagenavigator&_archiveStorePortlet_entityK... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Разумовская Дарья Савельевна
Мать ребёнка: Разумовская Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Разумовский Тарас Савельевич
Мать ребёнка: Разумовская Авдотья Федоровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811P-K8G?i=57&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Разумовская Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Разумовская Авдотья Федоровна
Смерть
Неизвестно