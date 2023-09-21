Борхсениус (Бесселиен) Сесилия Катрина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Бесселиен) Сесилия Катрина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1740

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Холдерс Катрине Софи Вильхельмине

Отец ребёнка: Борхсениус Вилладс Габриэльсен

Рождение ребёнка
15.11.1766

Сын: Борхсениус Йёрген Карстен Блок

Отец ребёнка: Борхсениус Вилладс Габриэльсен

Рождение ребёнка
23.12.1767

Дочь: Мёллер Йоханне Доротея

Отец ребёнка: Борхсениус Вилладс Габриэльсен

Рождение ребёнка
1772

Сын: Борхсениус Габриэль Исайя

Отец ребёнка: Борхсениус Вилладс Габриэльсен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Вилладс Габриэльсен

Смерть
1772
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