Борхсениус (Бесселиен) Сесилия Катрина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1740
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Холдерс Катрине Софи Вильхельмине
Отец ребёнка: Борхсениус Вилладс Габриэльсен
Рождение ребёнка
15.11.1766
Сын: Борхсениус Йёрген Карстен Блок
Отец ребёнка: Борхсениус Вилладс Габриэльсен
Рождение ребёнка
23.12.1767
Дочь: Мёллер Йоханне Доротея
Отец ребёнка: Борхсениус Вилладс Габриэльсен
Рождение ребёнка
1772
Сын: Борхсениус Габриэль Исайя
Отец ребёнка: Борхсениус Вилладс Габриэльсен
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1772