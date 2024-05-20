Капланов Николай Алексеевич 13.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капланов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953

Отец: не указан

Мать: Капланова Лидия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
г.Сочи
Рождение ребёнка
17.06.1992

Дочь: (Капланова) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна

г.Сочи
Рождение ребёнка
03.02.2003

Дочь: (Капланова) Вероника Николаевна

Мать ребёнка: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна

г.Сочи

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