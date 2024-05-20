Капланов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сочи
Рождение ребёнка
17.06.1992
Дочь: (Капланова) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна
г.Сочи
Рождение ребёнка
03.02.2003
Дочь: (Капланова) Вероника Николаевна
Мать ребёнка: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна
г.Сочи