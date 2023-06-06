Валишин Гадыльша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валишин Гадыльша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гадыльшин Гизетулла

Мать ребёнка: Абдуллатифова Маувлиха

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гадыльшин Ахмадша

Мать ребёнка: Абдуллатифова Маувлиха

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гадельшина МавгизСафа

Мать ребёнка: Абдуллатифова Маувлиха

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гадыльшин Мирдаигша

Мать ребёнка: Абдуллатифова Маувлиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллатифова Маувлиха

Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно
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