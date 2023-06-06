Валишин Гадыльша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гадыльшин Гизетулла
Мать ребёнка: Абдуллатифова Маувлиха
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гадыльшин Ахмадша
Мать ребёнка: Абдуллатифова Маувлиха
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гадельшина МавгизСафа
Мать ребёнка: Абдуллатифова Маувлиха
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гадыльшин Мирдаигша
Мать ребёнка: Абдуллатифова Маувлиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдуллатифова Маувлиха
Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно