Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1795

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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