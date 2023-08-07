Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1795
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно