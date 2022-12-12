Медведева Ефимья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Медведев Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1883
Отец ребёнка: Медведев Аким Антонович
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Медведев Алексей Акимович
Отец ребёнка: Медведев Аким Антонович
Смерть
Неизвестно