Медведева Ефимья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Ефимья Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Медведев Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1883

Сын: Медведев Иван Акимович

Отец ребёнка: Медведев Аким Антонович

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Медведев Алексей Акимович

Отец ребёнка: Медведев Аким Антонович

Смерть
Неизвестно
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