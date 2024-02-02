Прончева (Воронина) Татьяна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прончева (Воронина) Татьяна Марковна

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

08.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1883

Отец: Воронин Марк Гаврилов

Мать: Воронина Пелагея Васильевна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Крещение
09.01.1883
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Иосиф Гаврилович и Матрона Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
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