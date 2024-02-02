Прончева (Воронина) Татьяна Марковна
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения08.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1883
Отец: Воронин Марк Гаврилов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Крещение
09.01.1883
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Иосиф Гаврилович и Матрона Фёдоровна
Смерть
Неизвестно