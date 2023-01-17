Freund (Maslova) Tamara
Место рожденияРоссия, Ярославская обл., Данилов
Дата рождения02.07.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Ярославская обл., Данилов
Бракосочетание
07.05.1970
Муж: Freund Viktor
Рождение ребёнка
07.09.1971
Дочь: Гусельникова Ольга
Отец ребёнка: Freund Viktor
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния