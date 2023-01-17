Freund (Maslova) Tamara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Maslova) Tamara

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Место рождения

Россия, Ярославская обл., Данилов

Дата рождения

02.07.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ярославская обл., Данилов
Бракосочетание
07.05.1970

Муж: Freund Viktor

Рождение ребёнка
07.09.1971

Дочь: Гусельникова Ольга

Отец ребёнка: Freund Viktor

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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