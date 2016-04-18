Лакиза (Комогорова) Ольга Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1922
Дата смерти18.04.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1922
Рождение ребёнка
28.06.1945
Дочь: Рогова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1948
Сын: Лакизо Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1955
Сын: Лакиза Виктор Ильич
Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакизо Сергей Ильич
Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакиза Михаил Ильич
Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич
Смерть
18.04.2016