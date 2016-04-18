Лакиза (Комогорова) Ольга Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакиза (Комогорова) Ольга Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1922

Дата смерти

18.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1922

Отец: Комогоров Спиридон Арсентьевич

Мать: Комогорова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
28.06.1945

Дочь: Рогова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1948

Сын: Лакизо Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1955

Сын: Лакиза Виктор Ильич

Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакиза Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакизо Сергей Ильич

Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакиза Михаил Ильич

Отец ребёнка: Лакиза Илья Васильевич

Смерть
18.04.2016
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