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(Алёшина) Кира Васильевна
(Алёшина) Кира Васильевна
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Древо
Место рождения
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
Дата рождения
1924
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Алёшин Василий Прокопьевич
Мать
Алёшина (Харламова) Александра Васильевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Алёшин Василий Прокопьевич
Мать:
Алёшина Александра Васильевна
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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