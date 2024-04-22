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(Алёшина) Кира Васильевна

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Алёшин Василий Прокопьевич

Мать: Алёшина Александра Васильевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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