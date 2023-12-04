Прынева (Доброквашина) Мотрена-Матрона Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1876 ст.
Дата смерти05.06.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1876 ст.
Отец: Доброквашин Димитрий Андреев
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
30.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
09.10.1898 ст.
Сын: Прынев-Принев Карпо-Карп Елисеевич
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
12.01.1901
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.
Дочь: Прынева Дарья Елисеевна
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.
Дочь: Прынева Евфросиния Елисеевна
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
16.10.1907 ст.
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
16.01.1909 ст.
Сын: Прынев-Принев Афанасий Елисеевич
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Рождение ребёнка
03.06.1911 ст.
Дочь: Прынева Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов
Смерть
05.06.1911 ст.
умерла от родов