Прынева (Доброквашина) Мотрена-Матрона Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрынева (Доброквашина) Мотрена-Матрона Димитриева

Прынева (Доброквашина) Мотрена-Матрона Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1876 ст.

Дата смерти

05.06.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1876 ст.

Отец: Доброквашин Димитрий Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Муж: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.

Сын: Прынев Родион Елисеевич

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
25.11.1895 ст.

Сын: Прынев Иаков Елисеевич

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
30.08.1896 ст.

Сын: Принев Александр Елисеев

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
09.10.1898 ст.

Сын: Прынев-Принев Карпо-Карп Елисеевич

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
12.01.1901

Сын: Принев Павел Елисеевич

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.

Дочь: Прынева Дарья Елисеевна

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.

Дочь: Прынева Евфросиния Елисеевна

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
16.10.1907 ст.

Сын: Прынев Андрей Елисеевич

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
16.01.1909 ст.

Сын: Прынев-Принев Афанасий Елисеевич

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Рождение ребёнка
03.06.1911 ст.

Дочь: Прынева Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Прынев Елисей Игнатов

Смерть
05.06.1911 ст.
умерла от родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close