Гордеева Христина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеева Христина Прокопьевна

Гордеева Христина Прокопьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

29.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1896

Дочь: Гордеева Пелагея (Поля) Дормидонтовна

Отец ребёнка: Гордеев Дормидонт Алексеевич

Рождение ребёнка
04.11.1903

Дочь: Гордеева Анастасия Дормидонтовна

Отец ребёнка: Гордеев Дормидонт Алексеевич

Новоселье, Лопатинский район, Пензенская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: Кликушина Мария Дормидонтовна

Отец ребёнка: Гордеев Дормидонт Алексеевич

Рождение ребёнка
После 1905

Дочь: Индрикова Евдокия Дормидонтовна

Отец ребёнка: Гордеев Дормидонт Алексеевич

Смерть
29.02.1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close