Гордеева Христина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти29.02.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1896
Дочь: Гордеева Пелагея (Поля) Дормидонтовна
Отец ребёнка: Гордеев Дормидонт Алексеевич
Рождение ребёнка
04.11.1903
Дочь: Гордеева Анастасия Дормидонтовна
Отец ребёнка: Гордеев Дормидонт Алексеевич
Новоселье, Лопатинский район, Пензенская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: Кликушина Мария Дормидонтовна
Отец ребёнка: Гордеев Дормидонт Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1905
Дочь: Индрикова Евдокия Дормидонтовна
Отец ребёнка: Гордеев Дормидонт Алексеевич
Смерть
29.02.1940