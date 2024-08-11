Петрова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Галина

Петрова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
20.06.1983

Дочь: (Петрова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1987

Дочь: (Петрова) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.