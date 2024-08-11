Петрова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1983
Дочь: (Петрова) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
11.01.1987
Дочь: (Петрова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Анатольевич