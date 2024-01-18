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Воропай Христофор Андреев

Место рождения

Упитский повет, Могилевская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воропай Андрей

Мать: не указана

Упитский повет, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воропай Яков Христофорович

Мать ребёнка: Воропай Феодора Пиокаровичева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воропай Феодора Пиокаровичева

Место жительства
Неизвестно
Упитский повет, Могилевская губерния
Смерть
Неизвестно
Упитский повет, Могилевская губерния
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