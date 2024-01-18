Воропай Христофор Андреев
Место рожденияУпитский повет, Могилевская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воропай Андрей
Упитский повет, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воропай Яков Христофорович
Мать ребёнка: Воропай Феодора Пиокаровичева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Упитский повет, Могилевская губерния
Смерть
Неизвестно
Упитский повет, Могилевская губерния