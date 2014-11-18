Дорошенко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1953
Дата смерти18.11.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1979
Дочь: Дорошенко Елена Александровна
Мать ребёнка: Назарова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
08.10.1985
Дочь: Дорошенко Анна Александровна
Мать ребёнка: Назарова Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2014