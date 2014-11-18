Дорошенко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Александр Николаевич

Дорошенко Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1953

Дата смерти

18.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1979

Дочь: Дорошенко Елена Александровна

Мать ребёнка: Назарова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
08.10.1985

Дочь: Дорошенко Анна Александровна

Мать ребёнка: Назарова Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Людмила Сергеевна

Смерть
18.11.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close