Кузнецов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.?

Сын: Кузнецов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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