Кузнецов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.?
Сын: Кузнецов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно