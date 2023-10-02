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Петрунин Флегонт Порфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Петрунин Порфирий Никитович

Мать: Петрунина Елена Семеновна

Бракосочетание
03.11.1897

Жена: Петрунина Наталья Ильина

у обоих первый брак; жениху - 19; невесте - 20; отец жениха - рядовой запаса; отец невесты - Илья Андреевича Комлева
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Петрунин Иван Флегонтович

Мать ребёнка: Петрунина Наталья Ильина

Рождение ребёнка
04.08.1908

Сын: Петрунин Александр Флегонтович

Мать ребёнка: Петрунина Наталья Ильина

Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Петрунин Николай Флегонтович

Мать ребёнка: Петрунина Наталья Ильина

Рождение ребёнка
20.10.1915

Сын: Петрунин Афанасий Флегонтович

Мать ребёнка: Петрунина Наталья Ильина

Рождение ребёнка
1923

Сын: Петрунин Фёдор Флегонтович

Мать ребёнка: Петрунина Марфа

Рождение ребёнка
30.09.1925

Сын: Петрунин Михаил Флегонтович

Мать ребёнка: Петрунина Марфа

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По информации Виктора Барова (внук)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Мария Флегонтовна

Мать ребёнка: Петрунина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунина Марфа

По информации Виктора Барова (потомок)
Смерть
1959
По информации Виктора Барова (потомок)
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