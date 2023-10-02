Петрунин Флегонт Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти1959
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
03.11.1897
Жена: Петрунина Наталья Ильина
у обоих первый брак; жениху - 19; невесте - 20; отец жениха - рядовой запаса; отец невесты - Илья Андреевича Комлева
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Петрунин Иван Флегонтович
Мать ребёнка: Петрунина Наталья Ильина
Рождение ребёнка
04.08.1908
Сын: Петрунин Александр Флегонтович
Мать ребёнка: Петрунина Наталья Ильина
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Петрунин Николай Флегонтович
Мать ребёнка: Петрунина Наталья Ильина
Рождение ребёнка
20.10.1915
Сын: Петрунин Афанасий Флегонтович
Мать ребёнка: Петрунина Наталья Ильина
Рождение ребёнка
1923
Сын: Петрунин Фёдор Флегонтович
Мать ребёнка: Петрунина Марфа
Рождение ребёнка
30.09.1925
Сын: Петрунин Михаил Флегонтович
Мать ребёнка: Петрунина Марфа
Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По информации Виктора Барова (внук)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Мария Флегонтовна
Мать ребёнка: Петрунина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрунина Марфа
По информации Виктора Барова (потомок)
Смерть
1959
По информации Виктора Барова (потомок)