Буханевич Виктор Владимирович 1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буханевич Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Буханевич Владимир

Мать: Пидгаецкая Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буханевич Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Буханевич (Звездкина) Лариса Валерьяновна

Рождение ребёнка
23.12.1985

Сын: Буханевич Владимир Викторович

Мать ребёнка: Буханевич (Звездкина) Лариса Валерьяновна

Смерть
1994

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