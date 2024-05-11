Буханевич Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Буханевич Владимир
Мать: Пидгаецкая Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буханевич Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Буханевич (Звездкина) Лариса Валерьяновна
Рождение ребёнка
23.12.1985
Сын: Буханевич Владимир Викторович
Мать ребёнка: Буханевич (Звездкина) Лариса Валерьяновна
Смерть
1994