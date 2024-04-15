Кобущенко Анна Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
20.05.1896 ст.
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Кобущенко Степан Семенович
вместе с Еленой родилась мертворожденная сестра | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C8-W?i=206&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.
Дочь: Фекла Степановна
Отец ребёнка: Кобущенко Степан Семенович
Рождение ребёнка
28.02.1902 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Кобущенко Степан Семенович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSQ-X?i=543&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно