Надтоко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадтоко Павел

Надтоко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надтоко Евдокия (Дуся) Павловна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надтоко Евдокия (Дуся) Павловна

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надтоко Евдокия (Дуся) Павловна

Житомир, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
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