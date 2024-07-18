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Осецкий Бронислав Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Осецкий Иосиф

Мать: (Башинская Осецкая) Марьянна

Бракосочетание
26.10.1914

Жена: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Рождение ребёнка
05.10.1915

Дочь: (Осецкая) Мария Брониславовна

Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Рождение ребёнка
23.12.1917

Сын: Осецкий Сигизмунд Брониславович

Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Осецкий Петр Брониславович

Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна

Смерть
1921

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