Осецкий Бронислав Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Осецкий Иосиф
Бракосочетание
26.10.1914
Рождение ребёнка
05.10.1915
Дочь: (Осецкая) Мария Брониславовна
Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Рождение ребёнка
23.12.1917
Сын: Осецкий Сигизмунд Брониславович
Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Осецкий Петр Брониславович
Мать ребёнка: (Сташкевич Хомич) Юзефа Марьяновна
Смерть
1921