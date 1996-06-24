Губанов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1950

Дата смерти

24.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1950

Отец: Губанов Михаил Максимович

Мать: Губанова Агафья-Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
20.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.06.1996
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