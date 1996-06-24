Губанов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1950
Дата смерти24.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1950
Рождение ребёнка
20.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.06.1996