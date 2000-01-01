Степанов Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1915 ст.
Смоленской губернии, Гжатского уезда, Савинской волости, деревни Горские Раменки, крестьянин Филипп Петрович Степанов, православного вероисповедания, первым браком, 33 Деревни Екатеринки, крестьянка в... Показать все
Смерть
Неизвестно