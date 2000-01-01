Степанов Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Филипп Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1915 ст.

Жена: Пуговкина Пелагея Федоровна

Смоленской губернии, Гжатского уезда, Савинской волости, деревни Горские Раменки, крестьянин Филипп Петрович Степанов, православного вероисповедания, первым браком, 33 Деревни Екатеринки, крестьянка в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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