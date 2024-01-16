Андрей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Моисей Николаевич

Мать: Марина Афанасовна

Смерть
Неизвестно
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