Грязнова (Грязнова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова (Грязнова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Грязнов Василий

Отец ребёнка: Грязнов Григорий

Бегишевская волость Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886

Сын: Грязнов Илья

Отец ребёнка: Грязнов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Грязнова Елизавета

Отец ребёнка: Грязнов Григорий

Рождение ребёнка
1894

Сын: Грязнов Георгий

Отец ребёнка: Грязнов Григорий

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Грязнова Александра

Отец ребёнка: Грязнов Григорий

Смерть
После 1916
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