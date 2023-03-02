Грязнова (Грязнова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Грязнов Василий
Отец ребёнка: Грязнов Григорий
Бегишевская волость Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886
Сын: Грязнов Илья
Отец ребёнка: Грязнов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Грязнова Елизавета
Отец ребёнка: Грязнов Григорий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Грязнов Георгий
Отец ребёнка: Грязнов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Грязнова Александра
Отец ребёнка: Грязнов Григорий
Смерть
После 1916