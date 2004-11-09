Рыбина Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1960

Дата смерти

09.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1960

Отец: Рыбин Николай

Мать: Капитолина

Рождение ребёнка
17.08.1983

Сын: Прасканов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Прасканов Николай Валентинович

Рождение ребёнка
10.08.1984

Сын: Прасканов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Прасканов Николай Валентинович

Рождение ребёнка
26.05.1985

Дочь: Прасканова Алёна Николаевна

Отец ребёнка: Прасканов Николай Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасканов Николай Валентинович

Смерть
09.11.2004
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