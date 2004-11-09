Рыбина Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1960
Дата смерти09.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1960
Отец: Рыбин Николай
Мать: Капитолина
Рождение ребёнка
17.08.1983
Сын: Прасканов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Прасканов Николай Валентинович
Рождение ребёнка
10.08.1984
Сын: Прасканов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Прасканов Николай Валентинович
Рождение ребёнка
26.05.1985
Дочь: Прасканова Алёна Николаевна
Отец ребёнка: Прасканов Николай Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.2004