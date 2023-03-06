(Зевакина) Светлана Александровна
Место рожденияг. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Дата рождения1938
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: Зинаида Арсеньевна
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003
Ашхабад, СССР
Ашхаба́д, или Ашгабат (туркм. Aşgabat [ɑʃʁɑˈbɑt]), — столица Туркменистана - не смогла найти по поиску в сервисе