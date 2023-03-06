(Зевакина) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зевакина) Светлана Александровна

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Место рождения

г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР

Дата рождения

1938

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: Зинаида Арсеньевна

г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумиянц Лев Рубенович

Смерть
2003
Ашхабад, СССР
Ашхаба́д, или Ашгабат (туркм. Aşgabat [ɑʃʁɑˈbɑt]), — столица Туркменистана - не смогла найти по поиску в сервисе
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