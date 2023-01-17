Батогова (Данчукова) Анастасия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батогова (Данчукова) Анастасия Евфимовна

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Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Данчуков Евфим

Мать: Мавра Ильина

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
19.02.1897

Муж: Батогов Иван

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.03.1900

Сын: Батогов Василий

Отец ребёнка: Батогов Иван

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
13.03.1904

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Батогов Иван

Эконда, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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