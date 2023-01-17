Батогова (Данчукова) Анастасия Евфимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1877
Отец: Данчуков Евфим
Мать: Мавра Ильина
Бракосочетание
19.02.1897
Муж: Батогов Иван
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.03.1900
Сын: Батогов Василий
Отец ребёнка: Батогов Иван
Рождение ребёнка
13.03.1904
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Батогов Иван
Смерть
Неизвестно