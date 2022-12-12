Кизимова Наталья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Костенко Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Большое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956
Киров, Аксайский муниципальный район, Ростовская область