Кизимова Наталья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизимова Наталья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Костенко Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Большое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Яков Иванович

Смерть
1956
Киров, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
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