Вирбуль Артур
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти07.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Вирбуль Яков
Мать: Вирбуль К.К.
Арест
16.02.1938
Арест
Осуждение
23.03.1938
Комиссия НКВД СССР
Судебный приговор | Обвинён в принадлежности к контрреволюционной шпионской националистической латышской организации
Реабилитация осужденного
12.02.1955
Реабилитация
Упоминание
Неизвестно
Москва, расстрельные списки - Бутовский полигон | http://lists.memo.ru/index3.htm | http://lists.memo.ru/index3.htm | Вирбул Артур Яковлевич | Родился в 1885 г., Латвия, Лифляндская губ., Венденский у... Показать все
Вступление в партию
Неизвестно
Membership | ВКП(б)
Работа или профессия
Неизвестно
Ответственный дежурный | Центральный исследовательский институт микробиологии и эпидемиологии (ЦИИЭМ)
Образование
Неизвестно
Низшее
Место жительства
Неизвестно
Ул. Стопани, д. 12, кв. 53
Смерть
07.04.1938
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
Бутово, Московская область, Россия