Вирбуль Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирбуль Артур

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Место рождения

Друвиена, Druvienas pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

1885

Дата смерти

07.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Вирбуль Яков

Мать: Вирбуль К.К.

Друвиена, Druvienas pagasts, Gulbenes novads
Арест
16.02.1938
Арест
Осуждение
23.03.1938
Комиссия НКВД СССР
Судебный приговор | Обвинён в принадлежности к контрреволюционной шпионской националистической латышской организации
Реабилитация осужденного
12.02.1955
Реабилитация
Упоминание
Неизвестно
Москва, расстрельные списки - Бутовский полигон | http://lists.memo.ru/index3.htm | http://lists.memo.ru/index3.htm | Вирбул Артур Яковлевич | Родился в 1885 г., Латвия, Лифляндская губ., Венденский у... Показать все
Вступление в партию
Неизвестно
Membership | ВКП(б)
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ответственный дежурный | Центральный исследовательский институт микробиологии и эпидемиологии (ЦИИЭМ)
Образование
Неизвестно
Низшее
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ул. Стопани, д. 12, кв. 53
Смерть
07.04.1938
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
Бутово, Московская область, Россия
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