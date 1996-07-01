Пашков Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения05.02.1921
Дата смерти?.07.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1921
Отец: Пашков Степан
Мать: Пашкова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.05.1954
Мать ребёнка: Лариса Борисовна
Рождение ребёнка
29.01.1961
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лариса Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса Борисовна
Смерть
?.07.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния