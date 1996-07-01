Пашков Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Алексей Степанович

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Место рождения

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

05.02.1921

Дата смерти

?.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1921

Отец: Пашков Степан

Мать: Пашкова Мария Андреевна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.05.1954

Сын: Пашков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Лариса Борисовна

Рождение ребёнка
29.01.1961

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лариса Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса Борисовна

Смерть
?.07.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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