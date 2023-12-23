Фейруз Хисаметдин углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Хисаметдин Бикташ углы
Мать: Гульсум
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Гульбашира
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Магибадар Фейруз кызы
Мать ребёнка: Гульбашира
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Магитап Фейруз кызы
Мать ребёнка: Гульбашира
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Гульбашира
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марафильхаят Фейруз кызы
Мать ребёнка: Гульбашира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбашира
Смерть
Неизвестно