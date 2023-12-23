Фейруз Хисаметдин углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейруз Хисаметдин углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Хисаметдин Бикташ углы

Мать: Гульсум

Рождение ребёнка
1838

Сын: Абдрахман Фейруз углы

Мать ребёнка: Гульбашира

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Магибадар Фейруз кызы

Мать ребёнка: Гульбашира

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Магитап Фейруз кызы

Мать ребёнка: Гульбашира

Рождение ребёнка
1849

Сын: Габдулкутдус Фейруз углы

Мать ребёнка: Гульбашира

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марафильхаят Фейруз кызы

Мать ребёнка: Гульбашира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбашира

Смерть
Неизвестно
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