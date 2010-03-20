Зельгина (Сандуляк) Лидия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1953
Дата смерти20.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953
Бракосочетание
16.08.1990
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.03.2010