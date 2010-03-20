Зельгина (Сандуляк) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зельгина (Сандуляк) Лидия Дмитриевна

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Место рождения

Малиновка, Чернівецька область

Дата рождения

05.07.1953

Дата смерти

20.03.2010

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1953

Отец: Сандуляк Дмитрий Петрович

Мать: Сандуляк Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область
Бракосочетание
16.08.1990

Муж: скрыто настройками приватности

Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
03.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
03.12.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Черновцы, Чернівецька область
Смерть
20.03.2010
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