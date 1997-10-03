Самохина (Проворова Под Вопросом) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохина (Проворова Под Вопросом) Вера Николаевна

Самохина (Проворова Под Вопросом) Вера Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1925

Дата смерти

03.10.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самохин Игорь Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.10.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close