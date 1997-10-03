Самохина (Проворова Под Вопросом) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1925
Дата смерти03.10.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самохин Игорь Петрович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.10.1997