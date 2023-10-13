Утусиков Северьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти19.03.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Утусиков Иван
Рождение ребёнка
16.11.1928
Сын: Утусиков Леонид
Мать ребёнка: Утусикова Валентина
Гора, Вологодская область, Россия
Рождение ребёнка
1942
Сын: Утусиков Владимир
Мать ребёнка: Утусикова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утусикова Валентина
Смерть
19.03.1971