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Утусиков Северьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

19.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Утусиков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1928

Сын: Утусиков Леонид

Мать ребёнка: Утусикова Валентина

Гора, Вологодская область, Россия
Рождение ребёнка
1942

Сын: Утусиков Владимир

Мать ребёнка: Утусикова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утусикова Валентина

Смерть
19.03.1971
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