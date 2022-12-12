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Павлов Гаврилий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Шавырина Федосья Гавриловна

Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Павлов Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна

Березовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Демина София Гавриловна

Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна

Березовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Сухорукова Марфа (Мария) Гавриловна

Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна

Березовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение
До 1762

Отец: Павлов Иван Иванович

Мать: Павлова Василиса Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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