Павлов Гаврилий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Шавырина Федосья Гавриловна
Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Демина София Гавриловна
Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Сухорукова Марфа (Мария) Гавриловна
Мать ребёнка: Павлова Ксения (Аксиния) Семеновна
Рождение
До 1762
Отец: Павлов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно