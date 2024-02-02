Охотникова (Дубова) Раиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова (Дубова) Раиса Егоровна

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Место рождения

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская

Дата рождения

02.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1950

Отец: Дубов Егор Александрович

Мать: Дубова Ольга Васильевна

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Бракосочетание
17.08.1973

Муж: Охотников Леонид Васильевич

Ульяновск
Рождение ребёнка
11.05.1974

Сын: Охотников Александр Леонидович

Отец ребёнка: Охотников Леонид Васильевич

Ульяновск
Рождение ребёнка
17.07.1980

Сын: Охотников Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Охотников Леонид Васильевич

г.Ульяновск
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