Охотникова (Дубова) Раиса Егоровна
Место рожденияс.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Дата рождения02.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
02.03.1950
Отец: Дубов Егор Александрович
Мать: Дубова Ольга Васильевна
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Бракосочетание
17.08.1973
Ульяновск
Рождение ребёнка
11.05.1974
Сын: Охотников Александр Леонидович
Отец ребёнка: Охотников Леонид Васильевич
Ульяновск
Рождение ребёнка
17.07.1980
Сын: Охотников Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Охотников Леонид Васильевич
г.Ульяновск