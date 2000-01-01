Кузнецова (Юшкова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Юшкова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952

Отец: Юшков Иван Матвеевич

Мать: Юшкова Мария Ивановна

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