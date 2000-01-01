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Кузнецова (Юшкова) Наталья Ивановна
Кузнецова (Юшкова) Наталья Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1952
Пол
Женский
Отец
Юшков Иван Матвеевич
Мать
Юшкова Мария Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952
Отец:
Юшков Иван Матвеевич
Мать:
Юшкова Мария Ивановна
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