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Мачнева Маргарита Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Самойлов Василий Иванович

Мать: Самойлова Екатерина Михайловна

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