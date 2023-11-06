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Мачнева Маргарита Васильевна
Мачнева Маргарита Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Женский
Отец
Самойлов Василий Иванович
1892 г.р.
Мать
Самойлова (Филиппова) Екатерина Михайловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Самойлов Василий Иванович
Мать:
Самойлова Екатерина Михайловна
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