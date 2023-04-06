Карп Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1809 и 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810
Отец: Алексей Васильев
Мать: Ульяна Ефимова
Бракосочетание
24.02.1826
Жена: Анна Аврамова
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Экономической Ставотинской волости деревни Калинина крестьянина Алексея Васильева сын отрок КАрп с крестьянскою той же волости приходу села Ставотина деревни Курдумова после умершего крестьянина Аврам... Показать все
Смерть
Неизвестно