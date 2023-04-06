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Карп Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1809 и 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810

Отец: Алексей Васильев

Мать: Ульяна Ефимова

Бракосочетание
24.02.1826

Жена: Анна Аврамова

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Экономической Ставотинской волости деревни Калинина крестьянина Алексея Васильева сын отрок КАрп с крестьянскою той же волости приходу села Ставотина деревни Курдумова после умершего крестьянина Аврам... Показать все
Смерть
Неизвестно
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