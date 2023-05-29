Миронова (Акимкина) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Потапова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)
Рождение ребёнка
16.09.1938
Дочь: Россейкина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)
Рождение ребёнка
1941
Сын: Миронов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Богданова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кайманова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)
Смерть
Неизвестно