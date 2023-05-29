Миронова (Акимкина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Акимкина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1910

Отец: Акимкин Михаил Алексеевич

Мать: Акимкина Анисия Александровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Миронов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Потапова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.09.1938

Дочь: Россейкина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1941

Сын: Миронов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Богданова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кайманова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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